Ушел из жизни певец Александр Тихонович, экс-солист ансамбля "Верасы"

В Минске на 65-году жизни скончался известный певец Александр Тиханович, солист ансамбля "Верасы". Об этом сообщила его дочь Анастасия, опубликовавшая запись о смерти отца в "Инстаграме".

Александр Тиханович ушел из жизни после продолжительной болезни.

Алексаандр Григорьевич Тиханович родился в 1952 году. Закончил отделение духовых инструментов Белорусской консерватории. В 1973 году присоединился к ансамблю "Верасы". Женился на Ядвиге Поплавской, тоже участнице этого ансамбля.

В 1986 году Тихонович и Поплавская вышли из состава ансамбля и позднее создали свой дуэт. В 1988 году они организовали Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, позднее преобразованный в продюсерский центр.

Среди самых известных песен ансамбля "Верасы" - "Малиновки заслышав голосок", "Завируха", "Я у бабушки живу".