28 января 2017 г.
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В мире

ООН и еврейские организации США осудили решение Трампа о беженцах

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:19 блог версия для печати фото
ООН и еврейские организации США осудили решение Трампа о беженцах

Агентство ООН по делам беженцев и Международная организация миграции призвали президента США Дональда Трампа продолжать принимать беженцев, спасающихся от войны и преследования.

Дональд Трамп приказал прекратить принимать беженцев в течение четырех месяцев. Он также на 90 дней запретил въезд граждан Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Одновременно президент США заявил о готовности оказывать помощь сирийским христианам.

Как сообщило информационное агентство Reuters, по мнению агентств ООН, никогда еще необходимость предоставить беженцам убежище не стояла так остро, как сегодня. Представители ООН заявили, что все беженцы заслуживают на равный прием, вне зависимости от их этнического происхождения или вероисповедания.

Агентства ООН выражают надежду на то, что США продолжат проводить свою традиционную политику по защите людей, бежавших из зоны боевых действий.

Несколько еврейских организаций США выступили с осуждением решения американского лидера и призвали не делать различий между разными группами беженцев.

Помимо этого, новое решение Дональда Трампа раскритиковали правительства Франции и Германии.

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// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2017 г.
Трамп запретил принимать беженцев из Сирии и ограничил въезд в США для граждан мусульманских стран







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