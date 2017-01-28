28 января 2017 г.
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В мире

Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина

время публикации: 20:29 | последнее обновление: 20:31 блог версия для печати фото
Дональд Трамп во время телефонной беседы. 28 января 2017 года

В субботу, 28 января, состоялась телефонная беседа президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщают РИА Новости и агентство Reuters. Пресс-служба Кремля пока не публикует содержание переговоров.

Известно, что беседа продолжалась 45 минут.

Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Это был первый телефонный разговор президентов США и РФ после инаугурации Трампа.

Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Если не считать поздравительных звонков Трампу после его инаугурации со стороны мировых лидеров, первые телефонные переговоры новый президент США провел 22 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. 23 января Трамп побеседовал по телефону с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Его разговор с президентом России Владимиром Путиным также планировался в начале этой недели, но согласование даты этой беседы заняло много времени.

Отметим, что противники нового президента США обвиняли его в недопустимых контактах с Кремлем и президентом РФ Путиным. Доказательств предоставлено не было. Сам Трамп неоднозначно высказывался о политике России и руководстве этой страны. После избрания на пост президента он говорил о намерении нормализовать отношения с Москвой и совместно действовать против международных террористических организаций.

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Суббота, 28 января 2017 г.
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