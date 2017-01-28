Трамп запретил принимать беженцев из Сирии и ограничил въезд в США для граждан мусульманских стран

Вечером в пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием беженцев в США на 120 дней. Этот указ запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным", передает CNN.

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году (который завершится 30 сентября 2017 года) США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.

Администрация бывшего президента Барака Обамы планировала в текущем финансовом году принять около 110 тысяч беженцев. Годом ранее США приняли 85 тысяч беженцев, а в 2013-2015 годах приняли более 200 тысяч беженцев.

В указе Трампа особое внимание уделено запрету на прием беженцев из Сирии. В документе сказано: "Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам США. Замораживаю любой подобный въезд до того момента, когда я решу, что произошли существенные изменения... позволяющие осуществлять прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами".

В то же время Трамп заявил, что готов помогать сирийским христианам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. Госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы. Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Также власти США затребуют от других стран подробную информацию, которая позволит досконально разбираться в намерениях лиц, которые собираются въехать на территорию США. Каким образом Вашингтон намерен получать эту информацию от иностранных правительств, в тексте указа не говорится. Однако в указе упоминается, что все визовые вопросы будут решаться на основе строгого принципа взаимности. На практике это означает, что если США сочтут, что американцев в чем-либо ущемляют при выдаче виз другой страны, США применят аналогичные меры и усложнят процесс получения визы для граждан этой страны.

Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, экспертов которой цитирует Reuters, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.





