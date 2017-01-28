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В мире

Трамп запретил принимать беженцев из Сирии и ограничил въезд в США для граждан мусульманских стран

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Дональд Трамп на церемонии подписания указа. 27 января 2017 года
Дональд Трамп на церемонии подписания указа. 27 января 2017 года
Дональд Трамп на церемонии подписания указа. 27 января 2017 года

Вечером в пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием беженцев в США на 120 дней. Этот указ запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным", передает CNN.

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году (который завершится 30 сентября 2017 года) США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.

Администрация бывшего президента Барака Обамы планировала в текущем финансовом году принять около 110 тысяч беженцев. Годом ранее США приняли 85 тысяч беженцев, а в 2013-2015 годах приняли более 200 тысяч беженцев.

В указе Трампа особое внимание уделено запрету на прием беженцев из Сирии. В документе сказано: "Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам США. Замораживаю любой подобный въезд до того момента, когда я решу, что произошли существенные изменения... позволяющие осуществлять прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами".

В то же время Трамп заявил, что готов помогать сирийским христианам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп распорядился немедленно ввести обязательные интервью на получение неиммиграционных виз и ускорить создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США. Госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы. Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Также власти США затребуют от других стран подробную информацию, которая позволит досконально разбираться в намерениях лиц, которые собираются въехать на территорию США. Каким образом Вашингтон намерен получать эту информацию от иностранных правительств, в тексте указа не говорится. Однако в указе упоминается, что все визовые вопросы будут решаться на основе строгого принципа взаимности. На практике это означает, что если США сочтут, что американцев в чем-либо ущемляют при выдаче виз другой страны, США применят аналогичные меры и усложнят процесс получения визы для граждан этой страны.

Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, экспертов которой цитирует Reuters, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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