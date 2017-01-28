Американские ученые получили металлический водород

Американские ученые впервые в истории смогли получить металлический водород с помощью сжатия этого газа под очень сильным давлением. Исследователи говорят, что новое открытие способно совершить энергетическую революцию.

Сжав водород под давлением 495 гигапаскалей, что превосходит давление в центре Земли, ученые Айзек Сильвера и Ранга Диас подтвердили высказанную в 1935 году теорию Хилларда Хантингтона и Юджина Вигнера о том, что водород способен перейти в металлическое состояние. По мнению исследователей, будучи сжатым, водород останется в металлическом состоянии и после прекращения давления, подобно алмазам, остающимися алмазами и после устранения давления. Выводы опубликованы в журнале Science.

Если металлический водород действительно будет стабилен, то этот материал должен получить широкое применение. Ученые назвали его суперпроводником, способным действовать при комнатной температуре. Нынешние суперпроводники нуждаются в охлаждении гелием, что значительно повышает стоимость их использования. По мнению исследователей, применение металлического водорода в системах электроснабжения одновременно удешевит их и повысит эффективность, так как этот материал при передаче теряет только 15% энергии. Более эффективными станут и электрические автомобили.

Еще одна область применения металлического водорода - создание поездов на магнитной подушке и высокоэффективное ракетное топливо. Современные топливные смеси имеют удельный импульс 450 секунд. Металлический водород при переходе в газообразное состояние, по расчетам, обеспечит удельный импульс 1700 секунд. Mail Online пишет, что это позволит запускать на орбиту одноступенчатые ракеты и значительно упростит исследование Солнечной системы.