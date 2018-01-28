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В мире

Приоткрыта тайна "манускрипта Войнича": книга написана на зашифрованном иврите

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 12:26 блог версия для печати фото
Страница рукописи
"Ботанический" раздел содержит изображения растений
Страница из "биологического" раздела с изображением "нимф"
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Ученые университета Альберты (Канада) сообщили, что им удалось расшифровать начало одной из самой загадочных книг в истории человечества. Речь идет о так называемом "манускрипте Войнича", средневековой рукописи, написанной на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита.

Книга, хранящаяся сейчас в библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета, датируется началом XV века. В ней 240 страниц, она богато иллюстрирована изображениями растений, в том числе – неизвестных науке, фантастическими звездными диаграммами, планетами, а также купающимися женщинами. Поэтому предполагается, что манускрипт посвящен женскому здоровью.

Неизвестно, кто написал книгу и с какой целью. Она принадлежала жившему к конце XVI века императору Священной римской империи Рудольфу Второму, оказалась в папской библиотеке, а оттуда попала к иезуитам. В 1912 году ее приобрел антиквар Вильфред Войнич, а 1961 году его вдова Этель-Лилиан Войнич продала книгу букинисту Гансу Краусу, подарившему ее Йельскому университету.

"Когда человек видит такое, понимает, что речь идет о тайне, его естественное желание – разгадать эту загадку. Мне было интересно, и я подумал, что смогу найти новый подход", – цитирует канадская газета The Canadian Press Грега Кондрака, специалиста по искусственному интеллекту, работающего в университете Альберты.

Ученые начали с того, что перевели на 380 языков принятую ООН Всеобщую декларацию прав человека. Созданная ими программа научилась узнавать эти языки с 97% вероятностью успеха. Тогда искусственному интеллекту был предложен "манускрипт Войнича".

Первый же вывод удивил исследователей. Оказалось, что книга, скорее всего, написана на зашифрованном иврите. Гласных не было, а буквы в словах поменяли местами. Программа "прочла" первое предложение: "Она дала рекомендации священнику, владельцу дома, мне и людям".

Первые 72 слова одной из глав включают в себя такие слова как "крестьянин", "свет", "воздух" и "огонь". Ученые высказали предположение, что все они относятся к растительной фармакологии. Кондрак признает, что в дальнейшей расшифровке без человека не обойтись: в первую очередь потребуются историки, владеющие ивритом.



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