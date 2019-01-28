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В мире

Израильские спасатели начинают работы на месте обрушения дамбы в Бразилии

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Израильские спасатели начинают работы на месте обрушения дамбы в Бразилии
Израильские спасатели начинают работы на месте обрушения дамбы в Бразилии
Израильские спасатели начинают работы на месте обрушения дамбы в Бразилии

Вечером в воскресенье, 27 января, спецрейсом авиакомпании "Эль-Аль" в Бразилию прибыли около 130 военнослужащих ЦАХАЛа, которые будут участвовать в поисково-спасательной операции в связи с катастрофой, вызванной обрушением дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти, сообщает пресс-служба израильской армии.

Утром 28 января израильтяне присоединяются к бразильским спасателям, работающим на месте происшествия.

В составе израильской группы есть военные инженеры, врачи, бойцы спасательных и пожарных подразделений. Вместе с ними прибыли представители министерства иностранных дел Израиля, включая посла Израиля в Бразилии Йоси Шели. Возглавляет делегацию Командир спасательного подразделения в Управлении тылом полковник Голан Вах.

Израильские военные привезли в Бразилию около 10 тонн груза: оборудование для поиска людей по сигналам сотовых телефонов, специальные радарные системы и беспилотные летательные аппараты, а также медицинское оборудование и медикаменты.

В ноябре 2018 года спасательные подразделения Управления тылом израильской армии получили сертификат Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG), действующей в разных странах мира под эгидой ООН. Экспедиция в Бразилию стала первой для израильтян после прохождения сертификации.

Напомним, что в пятницу, 25 января, обрушение дамбы в районе железнорудной шахты Фейжайо в бразильском штате Минас-Жерайс привело к образованию селевого потока, накрывшего сотни шахтеров и административных работников. Также пострадали сельское сообщество Вила Фортеко и отель. На данный момент известно о не менее 58 погибших, примерно 300 человек считаются пропавшими без вести.

Дамба принадлежит крупнейшей в стране горнодобывающей компании Vale.

Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.



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