Трамп о "сделке века": ни один палестинец или израильтянин не покинет свой дом

Во вторник, 28 января, в 12:00 по Вашингтону и в 19:00 по Иерусалиму президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступили в Белом доме с совместным заявлением в преддверии публикации американского плана ближневосточного урегулирования, именуемого также "сделкой века".

По словам Трампа, это предложение кардинально отличается от предыдущих. Будут созданы два государства для двух народов.

Как заявил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, однако в Восточном Иерусалиме будет создана столица Палестинского государства и США откроют там свое посольство. Американский президент не уточнил, что именно подразумевается под "Восточным Иерусалимом" и как это сочетается с его только что произнесенными словами о "едином и неделимом Иерусалиме". Видимо, речь идет о районах Иерусалима, расположенных за разделительным забором.

В своем выступлении американский президент подчеркнул, что мирный план Белого дома прежде всего гарантирует безопасность Израиля.

Трамп также заявил, что "сделка века" - это последний шанс для палестинцев получить свое, независимое государство, потому что ни одна последующая администрация Белого дома не будет так стремиться к урегулированию палестино-израильского конфликта, как нынешняя.

Согласно заявлению Трампа, палестинцы получат четыре года, чтобы принять "сделку века".

По словам американского президента, предложение Белого дома одобрили и глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, и лидер оппозиции Бени Ганц.

После выступления Трампа слово взял Биньямин Нетаниягу и, после длительного благодарственного вступления, заявил о необходимости распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Нетаниягу подчеркнул, что план Трампа включает в себя признание суверенитета Израиля над всеми землями, на которых расположены еврейские поселения. Отметим, что Трамп в своей речи этого не произносил.

Поблагодарив Трампа, Нетаниягу заявил, что у Израиля не было лучшего друга в Белом доме.

Глава израильского правительства подчеркнул, что проблема палестинских беженцев "будет решаться за пределами Израиля", Храмовая гора сохранит статус-кво, а Иерусалим останется единым и неделимым, не прокомментировав заявление Трампа о "столице Палестинского государства в Восточном Иерусалиме".

Нетаниягу выразил готовность моментально вступить в переговоры с палестинцами и пообещал на ближайшие четыре года прекратить строительство новых поселений, однако заявил, что Израиль немедленно распространит свое законодательство на Иорданскую долину и другие участки Иудеи и Самарии, которые входят в обозначенные в "сделке века" суверенные границы Израиля.

В зале присутствовали послы арабских государств, в частности посол ОАЭ и посол Бахрейна.

Также в зале находился издатель "Исраэль а-Йом" миллиардер Шелдон Эдельсон и другие видные представители еврейской общины США.

Публикация деталей "сделки века" должна состояться в 20:00 по Иерусалиму.

Ранее во вторник в окружной суд в Иерусалиме было подано обвинительное заключение по делам "1000", "2000" и "4000", подозреваемым по которым проходит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Это произошло вскоре после того, как Нетаниягу опубликовал заявление, в котором сообщил об отзыве просьбы о предоставлении ему депутатского иммунитета.