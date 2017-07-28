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В мире

Суд в Индии не позволил изнасилованной 10-летней девочке сделать аборт

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
Суд в Индии не позволил изнасилованной 10-летней девочке сделать аборт

Верховный суд Индии не разрешил сделать аборт 10-летней девочке, которая, как утверждается, была изнасилована ее дядей. Девочке было отказано на том основании, что уже поздно прерывать беременность, сообщает в пятницу, 28 июля, BBC.

Врачи сообщили суду о том, что юная индианка находится на 32-й неделе беременности. По их словам, аборт на таком сроке будет "слишком рискованным".

Беременность девочки была обнаружена две недели назад, когда она пожаловалась на боль в желудке, и родители отвезли ее в больницу.

Индийское законодательство не разрешает прерывать беременность на сроке более 20 недель за исключением случаев, когда жизнь матери находится в опасности.

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