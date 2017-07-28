В киевском аэропорту задержан контрабандный груз янтаря, спрятанный в кофе и чипсы

В киевском аэропорту "Борисполь" таможенники задержали группу граждан Вьетнама, пытавшихся провести через границу контрабандный груз янтаря, спрятанный в кондитерских изделиях.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информацию Государственной фискальной службы Украины.

Контрабандисты надеялись, что, проходя по "зеленому коридору", не привлекут внимание сотрудников таможни, ведь избранный ими способ прохождения таможенного контроля означает отсутствие предметов для декларирования.

Однако в багажном отделении терминала были обнаружены чемоданы, принадлежащие вьетнамцам, в каждом из которых, среди упаковок кофе, чипсов и кондитерских изделий, лежали крупные фракции янтаря.

Мешки с янтарем таможенники изъяли до вынесения судом решения по делу.