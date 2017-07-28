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В мире

Северная Корея осуществила очередной запуск ракеты

время публикации: 18:51 | последнее обновление: 18:51 блог версия для печати фото
Северная Корея осуществила очередной запуск ракеты

Как сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, в пятницу, 28 июля, КНДР осуществила запуск очередной ракеты, которая могла упасть на территории экономической зоны Японии.

По данным представителей вооруженных сил Южной Кореи, ракета, предположительно, баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

Власти Японии и Южной Кореи объявили о созыве внеочередного заседания Советов национальной безопасности обеих стран.

Напомним, по мнению экспертов, новейшая северокорейская ракета, которая была впервые запущена 4 июля, может долететь до Аляски. В недавнем докладе Департамента разведки США говорится, что Северная Корея сможет производить ядерные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) уже в 2018 году.

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