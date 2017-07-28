Россия приостанавливает использование посольством США дачи в Серебряном бору

Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США в стране всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ , опубликованном в пятницу, 28 июля.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что 27 июля Конгресс США проголосовал за ужесточение санкций в отношении России. "Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", - сказано в заявлении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также предложили американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек.

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - добавили в МИД РФ.