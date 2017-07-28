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В мире

В центре Хельсинки автомобиль въехал в толпу, один человек погиб

время публикации: 20:27 | последнее обновление: 20:36 блог версия для печати фото
В центре Хельсинки автомобиль въехал в толпу, один человек погиб

В пятницу, 28 июля, вечером, в центре Хельсинки автомобиль въехал в толпу людей, стоявших на перекрестке, сообщает "Фонтанка.Fi".

В результате один человек погиб, четверо получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Еще нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Леннротинкату и Аннанкату. Полиция задержала водителя машины, совершившей наезд. Это - мужчина в возрасте около 50 лет, гражданство которого не уточняется. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Место происшествия оцеплено.

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