Нападение в Гамбурге: преступник размахивал мачете и кричал "Аллах акбар!"

В пятницу, 28 июля, в Бармбеке, северо-восточном районе Гамбурга, злоумышленник, вооруженный мачете, совершил нападение на нескольких человек в одном из супермаркетов. В результате нападения один человек погиб, четверо получили ранения.

Нападавший пытался скрыться, выбежав из магазина, однако подоспевшие сотрудники полиции схватили его на улице, сообщает The Local.

Немецкое издание Bild назвало нападение "терактом", несмотря на то, что полиция пока не сообщает о мотивах, которыми руководствовался задержанный. По словам свидетелй нападения, вбежав в магазин, вооруженный злоумышленник принялся размахивать мачете и кричать "Аллах акбар!".

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. Район, где произошло нападение, оцеплен.





