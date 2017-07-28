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В мире

В Гамбурге преступник, вооруженный ножом, напал на покупателей в супермаркете

время публикации: 17:50 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати фото
В Гамбурге преступник, вооруженный ножом, напал на покупателей в супермаркете

В пятницу, 28 июля, в Бармбеке, северо-восточном районе Гамбурга, злоумышленник, вооруженный ножом, совершил нападение на нескольких человек в одном из супермаркетов.

В результате нападения один человек погиб, несколько получили ранения. Нападавший задержан.

Информация уточняется.

Полиция заявила, что пока ей неизвестен мотив преступника, а также точное число раненых. Однако, как сообщает Deutsche Welle, этому сообщению предшествовала информация, размещенная полицией в сети Twitter, согласно которой речь идет о грабителе, пытавшемся скрыться.

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