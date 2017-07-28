В Гамбурге преступник, вооруженный ножом, напал на покупателей в супермаркете

В пятницу, 28 июля, в Бармбеке, северо-восточном районе Гамбурга, злоумышленник, вооруженный ножом, совершил нападение на нескольких человек в одном из супермаркетов.

В результате нападения один человек погиб, несколько получили ранения. Нападавший задержан.

Информация уточняется.

Полиция заявила, что пока ей неизвестен мотив преступника, а также точное число раненых. Однако, как сообщает Deutsche Welle, этому сообщению предшествовала информация, размещенная полицией в сети Twitter, согласно которой речь идет о грабителе, пытавшемся скрыться.