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Российским артистам отказали во въезде в Молдову. Рогозин: "Позорная история"

время публикации: 01:07 | последнее обновление: 01:10 блог версия для печати фото
Российским артистам отказали во въезде в Молдову. Рогозин: "Позорная история"

Группе российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, отказали во въезде в Молдову.

Артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Герой Советского Союза Владимир Гасоян были задержаны в четверг, 27 июля, в кишиневском аэропорту, передает РИА Новости.

Согласно сообщению пресс-службы пограничной полиции Молдовы, решение об отказе во въезде в страну было принято в связи с тем, что артисты "не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы", не указав цель визита.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал представителей молдавского руководства, которые отказали во въезде российским артистам, "сборищем скандалистов". Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная", — цитирует зампреда российского правительства газета "Известия".

Президент Молдовы Игорь Додон, в свою очередь, назвал задержание российских артистов в аэропорту Кишинева "очередной провокацией, направленной на срыв усилий по восстановлению отношений с Россией", пишет "Российская газета".

"Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться. Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, кто подвергся подобным действиям в нашем аэропорту. Завтра будем разбираться с каждым таким случаем. Виновные в актах произвола понесут наказание", – написал Додон на своей странице в Facebook.

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