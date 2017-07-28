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В мире

Супруги выбросились из окна девятого этажа из-за "тяжелого финансового положения"

время публикации: 20:57 | последнее обновление: 21:01 блог версия для печати фото
Супруги выбросились из окна девятого этажа из-за "тяжелого финансового положения"

В пятницу, 28 июля, 53-летний врач-хиропрактик Гленн Скарпелли и его 50-летняя жена Патриция, выбросились из окна девятого этажа высотного офисного здания в центре Нью-Йорка, сообщает Daily Mail.

Супруги пришли в здание, где находилась недавно закрытая клиника Гленна, чтобы совершить самоубийство. В записке, оставленной супругами, говорится, что причиной их решения стало тяжелое финансовое положение, в которое они попали.

У пары остались двое детей: 19-летний Джозеф и 20-летняя Изабелла.

Согласно данным следствия, долг Гленн Скарпелли составлял около 213 тысяч долларов.

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