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Более 40 человек погибли в бою с исламистами в Нигерии

время публикации: 08:39 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото
Боевики "Боко Харам"

Более 40 человек погибли в бою с исламистской организацией "Боко Харам" в Нигерии. Во время попытки освободить похищенных боевиками людей были убиты пять членов группы по разведке нефти из Университета Майдугури, а также солдаты и народные дружинники, сообщает в пятницу, 28 июля, BBC.

Отмечается, что столь большое количество жертв станет ударом для правительства, которое утверждало, что повстанцы побеждены. С 2009 года, когда организация "Боко Харам" устроила мятеж в стране, по меньшей мере 20 тысяч человек были убиты, а тысячи похищены.

Самый печально известный случай похищения произошел 14 апреля 2014 года, когда боевики "Боко Харам" похитили 276 школьник в населенном пункте Чибок. Нападение на учебное заведение лидер организации, Абубакар Шекау, объяснил тем, что "девочки должны покинуть школу и выйти замуж". С тех пор организация освободила более 100 девочек в обмен на своих бойцов, задержанных силами безопасности Нигерии.

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