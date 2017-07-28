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В мире

Самолет Ryanair вылетел в Аликанте, оставив в Ливерпуле группу скандалисток

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 16:31 блог версия для печати фото
Самолет Ryanair вылетел в Аликанте, оставив в Ливерпуле группу скандалисток

Экипаж самолета компании Ryanair, вылетавшего 26 июля из Ливерпуля в Аликанте, принял решение оставить в аэропорту группу женщин, поведение которых могло стать в полете серьезной проблемой, сообщает Daily Mail.

Несколько пассажирок, поднявшихся на борт в Ливерпуле и явно настроенных на отдых в Аликанте, находились в состоянии алкогольного опьянения, кричали и спорили с бортпроводниками.

Экипажу не удалось призвать скандалисток к порядку, однако подвыпившие дамы не стали сопротивляться, когда бортпроводники предложили им покинуть самолет.

Остальные пассажиры, многие из которых снимали скандал на видео, проводили хулиганок бурными аплодисментами.



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