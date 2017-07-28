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В мире

Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР

время публикации: 03:39 | последнее обновление: 03:43 блог версия для печати фото
Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР

Сенат США в четверг, 27 июля, утвердил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Как передает агентство "Интерфакс", документ поддержали 98 сенаторов, двое проголосовали "против".

Теперь законопроект, который во вторник был одобрен палатой представителей Конгресса США, поступает на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму и на Украине США приняли пакет ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, отмечает РИА Новости.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает законопроект, предусматривающий существенное ограничение полномочий президента в вопросах санкционной политики. В частности, в документе имеется пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

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