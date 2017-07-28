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В мире

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул свой пост

время публикации: 12:01 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
Наваз Шариф

В пятницу, 28 июля, глава правительства Пакистана Наваз Шариф официально подал заявление об увольнении.

Ранее верховный суд в стране постановил отстранить Шарифа от должности в связи подозрениями в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно "Панамским документам", опубликованным еще год назад, семья премьер-министра владела имуществом за границей, о котором он не сообщил.

В постановлении суда сказано, что Шариф "не пригоден быть членом парламента и должен покинуть пост главы правительства". Начиная с 1990 года, Шариф четырежды занимал должность премьер-министра Пакистана.

От должности был отстранен также министр финансов Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

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