28 июля 2017 г.
последняя новость: 10:40
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
Скорая уже по дороге к вам!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:37 Десятки человек пострадали в результате крушения поезда в Испании
09:41 Израильский "скунс" не смог разогнать демонстрантов в Индии
08:39 Более 40 человек погибли в бою с исламистами в Нигерии
03:39 Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР
01:35 В Абхазии разбился легкомоторный самолет, погибли трое россиян
01:07 Российским артистам отказали во въезде в Молдову. Рогозин: "Позорная история"
21:50 ВВС: родственников убитых чеченцев заставляют говорить, что их родные в Сирии
21:43 Reuters: спецслужбы РФ пытались влиять на выборы во Франции с помощью соцсетей
21:01 Слова Трампа опровергнуты: трансгендеры продолжат служить в армии США
20:34 Кадыров готов оставить пост главы Чечни и заняться охраной мечети Аль-Акса
В мире

Израильский "скунс" не смог разогнать демонстрантов в Индии

время публикации: 09:41 | последнее обновление: 10:11 блог версия для печати фото
Разгон демонстрации в Дели

Израильские вонючие бомбы, используемые для разгона демонстрантов, оказались неэффективными для применения в Индии. Выяснилось, что они не соответствуют стандартам Сил полиции центрального резерва (СПЦР), сообщает сайт The Hindustan Times.

Речь идет о бомбах, которые можно распылить из водяных пушек, а пахнут они как разложившиеся тела или сточные воды. Запах настолько силен, что требуется несколько дней, чтобы смыть его.

Израильские силы безопасности с 2008 года успешно применяют вонючие бомбы против палестинских демонстрантов. "Она называется Skunk ("Скунс") и имеет жидкую форму. Ее можно смешивать с водой и распылять", - рассказал представитель полиции.

Силы СПЦР опробовали израильскую вонючую бомбу в Дели и выяснили, что на индийцев она не действует.

Сайт Huffpost объясняет это тем, что большинство индийцев с рождения окружены различными неприятными запахами, поэтому у них выработалась очень высокая устойчивость к зловонию.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июля 2017 г.
"Убийство чести" в Лондоне: индианка изнасилована и убита за связь с арабом
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2017 г.
Ахмадабад стал первым городом в Индии, признанным объектом Всемирного наследия UNESCO
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2017 г.
Индиец застрелил жену, которая не успела вовремя подать ему обед
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2017 г.
Индианка убила своего свекра, сжав до крови его тестикулы







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 28 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017