Израильский "скунс" не смог разогнать демонстрантов в Индии

Израильские вонючие бомбы, используемые для разгона демонстрантов, оказались неэффективными для применения в Индии. Выяснилось, что они не соответствуют стандартам Сил полиции центрального резерва (СПЦР), сообщает сайт The Hindustan Times.

Речь идет о бомбах, которые можно распылить из водяных пушек, а пахнут они как разложившиеся тела или сточные воды. Запах настолько силен, что требуется несколько дней, чтобы смыть его.

Израильские силы безопасности с 2008 года успешно применяют вонючие бомбы против палестинских демонстрантов. "Она называется Skunk ("Скунс") и имеет жидкую форму. Ее можно смешивать с водой и распылять", - рассказал представитель полиции.

Силы СПЦР опробовали израильскую вонючую бомбу в Дели и выяснили, что на индийцев она не действует.

Сайт Huffpost объясняет это тем, что большинство индийцев с рождения окружены различными неприятными запахами, поэтому у них выработалась очень высокая устойчивость к зловонию.





