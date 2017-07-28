Tagesspiegel: на посетителей супермаркета в Гамбурге напал палестинец с ножом

В пятницу, 28 июля, в Бармбеке, северо-восточном районе Гамбурга, злоумышленник, вооруженный мачете, совершил нападение на нескольких человек в одном из супермаркетов торговой сети Edeka. В результате нападения один человек погиб, четверо получили ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Нападавший пытался скрыться, выбежав из магазина, однако за ним погнались несколько прохожих, которые, в конце концов, способствовали задержанию преступника и передаче его полиции.

Немецкое издание Bild назвало нападение "терактом", несмотря на то, что полиция пока не сообщает о мотивах, которыми руководствовался задержанный. По словам свидетелей нападения, вбежав в магазин, вооруженный злоумышленник кричал "Аллах акбар!".

Газета Tagesspiegel сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что нападавшим является палестинец 1991 года рождения, Ахмад аль-Н., родившийся в Саудовской Аравии и проживающий в Гамбурге в качестве беженца. Задержанный известен полиции как исламист и выглядит "как правоверный мусульманин".

Пресс-секретарь гамбургской полиции Тимо Цилль не подтвердил информацию о том, что преступник был вооружен мачете. По словам Цилля, в руках нападавшего был обыкновенный кухонный нож.



