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28 июля 2019 г.
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В мире

"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе
"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе
"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе

Семь израильских подростков, остававшихся под стражей до сегодняшнего дня, освобождены. После встречи с родителями, которые их ждали возле отделения полиция в Лимасоле, подростки были немногословны. Они заявили журналистам, что это самый счастливый день в их жизни и они рады, что справедливость восторжествовала.

Подростки освобождены без каких-либо ограничений, в ближайшее время они вместе с родителями вылетят в Израиль.

Прокуратура Кипра приняла решение об освобождении из-под ареста израильтян после того, как британская туристка, обвинявшая их в изнасиловании, изменила свои показания. Ее статус изменился с потерпевшей на подозреваемую. Она подозревается в даче ложных показаний.

На пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня 28 июля, представители следственных органов Кипра сообщили, что британка призналась, что решила оговорить израильтян за то, что они без ее разрешения снимали происходящее в номере на мобильные телефоны, а также за то, что один из подростков отказался заниматься с ней сексом.

12 израильских подростков, отдыхавших в отеле Napa Rocks, были задержаны полицией Кипра после того, как 19-летняя гражданка Великобритании обвинила их в изнасиловании. По словам девушки, с одним из израильских юношей у нее были романтические от ношения. По крайней мере дважды они занимались сексом. В ночь на 17 июля он пригласил ее в 723-й номер гостиницы, где проживал вместе с друзьями, и был с ней груб, а затем позвал и своих друзей. Она утверждала, что насильники не только надругались над ней, но и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Девушка утверждала, что ей удалось вырваться от насильников и выбежать в коридор. Она сумела найти своих британских друзей, которые отвели ее в медпункт, а оттуда отправили в больницу. Был составлен протокол, в который внесли результаты предварительной медицинской экспертизы об изнасиловании и царапинах на ногах.

Полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов подозреваемых, на двух телефонах, как выяснилось позднее, видео было удалено. Файлы были восстановлены с помощью израильских специалистов. На видео не было ничего, что свидетельствовало бы об изнасиловании.

После того, как на прошлой неделе полиция получила результаты ДНК-анализов, пятеро израильтян были освобождены из-под ареста.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2019 г.
СМИ: подозревавшиеся в изнасиловании на Кипре будут освобождены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2019 г.
Продлен арест семи израильских подростков, подозреваемых в групповом изнасиловании
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июля 2019 г.
На Кипре освобождены из-под ареста пять израильских подростков
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июля 2019 г.
Изнасилование на Кипре: получены результаты анализа ДНК и восстановлены файлы с телефонов





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