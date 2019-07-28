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СМИ: подозревавшиеся в изнасиловании на Кипре будут освобождены

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
СМИ: подозревавшиеся в изнаисловании на Кипре будут освобождены
СМИ: подозревавшиеся в изнаисловании на Кипре будут освобождены
СМИ: подозревавшиеся в изнаисловании на Кипре будут освобождены

Прокуратура Кипра приняла решение освободить из-под стражи семерых израильских юношей, подозревавшихся в изнасиловании британской туристки.

По утверждению адвоката Нира Ясловича, подозреваемые будут освобождены в ближайшие часы.

Согласно опубликованной информации, женщина изменила свою версию, что сняло подозрения с юношей.

Туристка в настоящий момент допрашивается в качестве подозреваемой. 25 июля полиция Кипра освободила пятерых подозреваемых, на основании анализов ДНК и изучения видеоматериалов придя к выводу, что они не причастны к изнасилованию.

Также сообщалось, что полиции удалось восстановить видеофайлы, снятые в ночь предполагаемого изнасилования и удаленные из телефонов двух подозреваемых. Помощь в восстановлении файлов оказала следствию израильская компания. На одном из видеофайлов можно услышать, как девушка просит по-английски закрыть дверь. Полиции также удалось получить пробы ДНК, не принадлежащие ни одному из задержанных.

Согласно материалам расследования, изнасилование было совершено в номере 723 отеля Napa Rocks в ночь на среду, 17 июля. По словам потерпевшей, израильский юноша, с которым у нее были романтические отношения и, по меньшей мере, дважды они занимались сексом, позвал ее в свой гостиничный номер (723). Она заявила, что этот молодой человек был груб с ней и изнасиловал ее, а потом пригласил своих приятелей, чтобы те надругались над ней. Потерпевшая говорит, что 12 израильтян изнасиловали ее – один за другим, причем многие снимали происходившее на свои мобильные телефоны.

Полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов подозреваемых. В ходе допросов девять задержанных признались, что находились во время изнасилования в номере 723. Трое заявили, что их в это время в данном номере не было. Кто-то говорит, что в это время был в одном из ночных клубов, кто-то утверждает, что в это время был в "Макдональдсе".

Потерпевшая говорит, что была знакома только с двумя из тех, кто ее насиловал (ее приятелем и еще одним израильским туристом), другие были ей незнакомы. Она заявляет, что только некоторые из насильников использовали презервативы.

Девушка говорит, что в какой-то момент ей удалось выбежать в коридор, одежды на ней не было. Она сумела найти своих британских друзей, те отвезли ее в местную больницу и вызвали полицию. Был составлен протокол, в который внесли результаты предварительной медицинской экспертизы об изнасиловании и царапинах на ногах.

В ходе следствия один из подозреваемых признался, что занимался сексом с потерпевшей вместе со своим другом. Но он настаивал, что все происходило по общему согласию, и больше никого в номере 723 не было. Однако впоследствии этот подозреваемый изменил свои показания и признался, что в номере были и другие израильтяне.

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