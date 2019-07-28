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В мире

Акция протеста в Москве: 1.373 задержанных, множество пострадавших

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Акция протеста в Москве. 27 июля 2019 года
Акция протеста в Москве. 27 июля 2019 года
Акция протеста в Москве. 27 июля 2019 года

В субботу, 27 июля, в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ходе акции силовики задержали 1.373 человека (по данным на утро 28 июля).

По данным ОВД-Инфо, это рекордное число задержанных за последние годы.

Задержания начались за несколько часов до самой акции, проходили жестко, есть множество пострадавших. Людей избивали дубинками, некоторым участникам акции разбили голову.

Несанкционированный митинг должен был начаться в 14:00 около здания московской мэрии как встреча незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями. Встреча не состоялась, поскольку Илья Яшин, Любовь Соболь, Геннадий Гудков и еще несколько кандидатов были задержаны, и протестующие остались без лидеров.

Однако акция, несмотря на задержания и применение силы, продолжалась до позднего вечера. Российские СМИ и активисты затрудняются даже приблизительно называть число участников. Московские власти заявили, что в демонстрации приняли участие 3,5 тысячи человек.

В ходе трансляции с акции в студию телеканала "Дождь" пришла полиция и принесла повестку в суд главному редактору канала. Силовики также ворвались в студию Навальный LIVE.



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Акция за свободные выборы в Москве: сотни задержанных





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