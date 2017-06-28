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СМИ: в Луганской области попал в плен российский военнослужащий

время публикации: 03:25 | последнее обновление: 03:30 блог версия для печати фото
СМИ: в Луганской области попал в плен российский военнослужащий

В Луганской области попал в плен российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Об этом сообщает новостная служба BBC со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Мать Виктора Агеева подтвердила BBC, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту. По словам женщины, ее сын подписал контракт в марте 2017 года, новым местом его службы стал город Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили собеседники BBC, предоставив фотографии его документов.

Командир 93-й бригады Владислав Клочков, комментируя бой с "диверсионно-разведывательной группой ЛНР", заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. По информации украинских СМИ, убитый – "кадровый российский офицер" Александр Щербак.

Украинские военнослужащие также сообщили, что в плен попали четыре бойца ЛНР, среди которых "22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края".

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