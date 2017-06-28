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Индианка убила своего свекра, сжав до крови его тестикулы

время публикации: 22:22 | последнее обновление: 22:22 блог версия для печати фото
Индианка убила своего свекра, сжав до крови его тестикулы

Анима Хария, жительница индийской деревни Сайтола, штат Джаркханд на востоке страны, обвиняется в смерти своего свекра, Гау Керкетты, которого она умертвила оригинальным способом: во время петушиного боя она схватила гениталии пожилого мужчины обеими руками и сильно сжала его тестикулы.

Патологоанатомы, проводившие вскрытие тела, пришли к выводу, что Керкетта умер от потери крови, пишет в среду, 28 июня, британский таблоид The Daily Mail.

В статье отмечается, что пожилой мужчина пытался разнять сына и невестку, которые подрались после того, как петух, на которого они сделали ставку, проиграл бой.

Представитель полиции утверждает, что Хария и ее муж находились в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимая признала свою вину, однако утверждала, что это убийство было непредумышленным.

Сообщается также, что в этом регионе петушиные бои объявлены вне закона – по требованию защитников прав животных.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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