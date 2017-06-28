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В мире

Женщина сочеталась посмертным браком с жертвой теракта в "Батаклане"

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
На месте теракта в парижском театре "Батаклан", 13 ноября 2015 года

Француженка сочеталась посмертным браком со своим гражданским мужем, погибшим в результате теракта в парижском театре "Батаклан" 13 ноября 2015 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

39-летний Кристофер, погибший в теракте, и Катерин состояли в гражданском браке и воспитывали дочь Жюльетт.

Катерин рассказала СМИ, что они с Кристофером планировали пожениться, однако террористы помешали их планам.

Женщина подала прошение о заключении посмертного брака президенту Франции, который одобрил прошение Катрин.

Церемония состоялась в минувшую субботу в департаменте О-де-Сен.

Напомним, в результате теракта в театре "Батаклан" погибли около 90 человек. Театр снова открылся год спустя, 12 ноября 2016 года, и первым концертом в здании театра был концерт Стинга, билеты на который были раскуплены за несколько минут.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 ноября 2016 г.
Театр "Батаклан" открывается через год после терактов в Париже







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