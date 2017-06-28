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В мире

Чернобыльская АЭС из-за кибератак перешла на ручной мониторинг уровня радиации

время публикации: 02:09 | последнее обновление: 02:38 блог версия для печати фото
Чернобыльская АЭС из-за кибератак перешла на ручной мониторинг уровня радиации

В связи с кибератаками радиационный мониторинг на Чернобыльской АЭС переведен на ручной режим. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки проводится в ручном режиме", – цитирует сообщение ТАСС.

При этом все технологические системы станции работают в обычном режиме.

"На ЧАЭС продолжают мониторить в ручном режиме. Проблем нет. На радиационном мониторинге отключение системы не скажется", – сказали ТАСС в пресс-службе агентства.

27 июня стало известно, что частные и государственные компании в России и на Украине подверглись масштабной атаке вируса-вымогателя Petya, который блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Случаи заражения компьютеров вирусом Petya были зарегистрированы также в США, Дании, Швеции, Израиле и других странах. По информации сайта Второго телеканала ИТВ "Мако", жертвами атаки стали не менее трех израильских компаний.

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