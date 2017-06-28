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Президент Филиппин снимает с военнослужащих ответственность за убийство мирных граждан

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
Президент Филиппин снимает с военнослужащих ответственность за убийство мирных граждан

Родриго Дутерте пообещал военнослужащим правительственных войск, что освободит их от судебной ответственности за непреднамеренное убийство мирных граждан в ходе борьбы с боевиками, равняющимися на террористов ИГ, которые попытались захватить контроль над городом Марави, расположенном на юге страны.

Об этом пишет в среду, 28 июня, британский таблоид The Daily Mail.

В ходе телевизионного выступления Дутерте приказал своим бойцам безжалостно уничтожать исламистов, которые атакуют Марави, и " не испытывать сомнений", если в результате могут пострадать мирные жители: "Дело граждан – бежать или же искать укрытие".

"Мой приказ таков: если вы видите вооруженного человека, и он не является ни солдатом, ни полицейским – убивайте его, иначе он убьет вас", – приводит издание слова президента.

Он также пообещал еще более ужесточить принимаемые меры и ввести военное положение по всей территории страны, изменив для этой цели законы и проводя аресты без соответствующего ордера

Напомним, что 23 мая в ходе кровопролитного сражения за этот город, погибли более 400 человек – боевиков и мирных жителей. В среду поисковые отряды обнаружили еще 17 трупов – по преимуществу местных жителей.

Дутерте объявил военное положение на острове Минданао – после того, как сотни боевиков ворвались в Марави, населенный по преимуществу мусульманами, сожгли множество зданий, организовали свои контрольно-пропускные пункты, взяли в заложники католического священника и 14 прихожан церкви и подняли над городом черные флаги ИГ. Тысячи мирных жителей бежали из города.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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