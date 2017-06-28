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В мире

Немецкие социал-демократы заявили, что блокируют сделку по аренде израильских БПЛА

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:27 блог версия для печати фото
БПЛА Heron TP

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила о намерении блокировать лизинг беспилотных летательных аппаратов Heron TP производства "Израильской авиационной промышленности" (IAI), сообщает агентство Reuters.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман подчеркивает, что его партия не против приобретения БПЛА за рубежом, но возражает против лизинга израильских беспилотников, которые могут быть использованы не только для разведки, но и для нанесения ракетных ударов по целям в Афганистане и Мали, где в рамках международных контингентов служат немецкие военные.

Армейское командование и министерство обороны Германии резко критикуют руководство СДПГ за действия, которые могут поставить под угрозу безопасность немецких военнослужащих.

Согласно договору между Германией и Израилем, БПЛА Heron TP должны были предоставить в аренду немецким военным в 2018 году сроком на семь лет, при этом их управление планировалось осуществлять с базы ВВС ЦАХАЛа германским персоналом, который пройдет специальную подготовку.

31 мая текущего года высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил иск американской оборонной компании General Dinamics против сделки по аренде правительством Германии израильских БПЛА Heron TP. Данный суд стал последней судебной инстанцией по иску, изначально поданному в антимонопольное управление. После постановления суда сделка была передана на для окончательного утверждения на рассмотрение Бундестага.

В рамках сделки, согласованной в 2013 году, Германия арендует у IAI беспилотные самолеты Heron TP. Стоимость сделки – 580 миллионов евро.

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