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В мире

Трагедия на стадионе "Хиллсборо": бывшего шефа полиции обвиняют в непредумышленном убийстве

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати

Бывшему начальнику отдела охраны спортивных мероприятий полиции Южного Йокшира Дэвиду Дакенфилду предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 95 болельщиков, погибших в 1989 году в результате давки на стадионе "Хиллсборо", сообщает BBC.

Обвинения также предъявлены еще четверым сотрудникам полиции.

Всего жертвами давки на стадионе стали 96 человек, однако один из них, Тони Блэнд, умер только спустя четыре года после катастрофы.

Напомним, трагедия произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль".

В апреле прошлого года суд постановил, что причиной трагедии стали неграмотные действия полиции, допустившей серьезные ошибки, которые и привели к гибели людей.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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