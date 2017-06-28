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США смягчают правила для пассажиров самолетов: подробности пока не объявлены

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:23 блог версия для печати

Департамент внутренней безопасности США объявит в среду о новых правилах, вводимых для пассажиров самолетов, прибывающих в американские аэропорты из-за границы, в рамках которых может быть частично отменен запрет на провоз электроники, а также жидкости и аэрозолей на борту международных лайнеров.

Об этом пишет 28 июня новостное агентство Reuters.

Напомним, что запрет на провоз лаптопов был введен в марте этого года для самолетов, прибывающих из нескольких аэропортов Ближнего Востока и Африки – в связи с угрозой безопасности, исходящей из этих стран. Под действие этих мер попали аэропорты Аммана, Кувейта, Каира, Стамбула, Джедды, Эр-Рияда, Касабланки, Дохи, Катара, Дубаи и Абу-Даби.

В рамках новой программы будет представлена так называемая "дорожная карта" постепенного снятия этих ограничений. Подробности этого плана пресса пока не приводит, данная информация передана источником в Белом доме на условиях анонимности, отмечает издание.

В статье сообщается, что эти изменения стали результатом успешного тестирования программы компьютерной томографии в международном аэропорту Sky Harbor в городе Финикс, административном центре штата Аризона. Данная технология позволяет сканировать уже зарегистрированный багаж и ручную кладь, создавая трехмерное изображение.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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