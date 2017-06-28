Скандал в Люблине: мусульманок из Берлина, изучающих Холокост, не пустили в синагогу

Группу девушек-мусульманок из Германии, которые приехали в Польшу для изучения истории Холокоста, не пустили в люблинскую синагогу "Хахамей Люблин Йешива". Они утверждают, что причиной отказа стала традиционная мусульманская одежда и, в частности, хиджабы.

Еврейская община Люблина отвергает эти обвинения: ее представители утверждают в опубликованном на их странице в социальной сети Facebookзаявлении, что отель, где располагается синагога, был арендован для одной из европейских футбольных команд.

Польская пресса пишет, что группе из Германии было предложено вместо синагоги посетить еврейское кладбище XVI века и вручены ключи от кладбищенских ворот.

Сами же мусульманки рассказали, что 21 июня они посетили мемориальный комплекс "Майданек", расположенный на территории бывшего лагеря смерти. Во время этого визита одна из жительниц города плюнула в их сторону, а другие оскорбляли их словесно и отказались продать воду в местном магазине. Полиция же, по их словам, не стала расследовать этот инцидент.

Пресс-секретарь городского совета Анджей Фийолек прокомментировал ситуацию, заявив в интервью газете Interia Fakty, что полицейские просто не поняли, что говорили девушки – им помешал городской шум и языковый барьер. Он также отметил, что мусульманки не подали официальной жалобы в полицию, и таким образом никаких правонарушений зафиксировано не было.

Девушки, о которых идет речь – отпрыски семей мусульманских иммигрантов, проживающих в Берлине. Они приехали в Польшу изучать Катастрофу европейского еврейства и в рамках этого визита посетили Лодзь, Варшаву и Люблин.

Глава городского совета Люблина Кшиштоф Жук осудил "расистское" поведение сограждан и обещал сделать все, что в его силах, чтобы улучшить имидж города в глазах иностранных гостей. Данный случай взялся расследовать местный омбудсмен.