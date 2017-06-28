Трамп принял приглашение Макрона: он посетит Париж в День взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп принял приглашение своего французского коллеки Эммануэля Макрона и посетит Париж 14 июля – в день, когда Франция отмечает освобождение Бастилии.

Об этом пишет в среду, 28 июня, новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии Макрона.

"В рамках торжественных мероприятий по поводу 100-летия со дня вступления Америки в Первую мировую войну президент США принял приглашение президента Французской республики Эммануэля Макрона и примет участие в параде, посвященном Дню взятия Бастилии", – говорится в этом тексте.

В статье отмечается, что в минувший вторник Трамп и Макрон говорили по телефону, и в ходе этой беседы французский лидер пригласил американского коллегу посетить его страну.

В последний раз эти политики встречались в Брюсселе, ставшем конечной остановкой первого зарубежного турне Трампа, и пожали друг другу руки.

Напомним, что в феврале этого года Макрон, тогда еще кандидат на пост президента, призвал американским ученых, "боящихся Трампа", перебраться в его страну, где им предоставят убежище. Речь шла об исследователях, которые изучают проблему глобального потепления, а также возобновляемые источники энергии и медицинские вопросы.

Кандидат разъяснил, что "изобретательные умы", которых пугает складывающаяся в США политическая ситуация, помогут возродить Францию и обогатить ее инновационными технологиями.

"Я хочу, чтобы меня услышали все те, кто олицетворяет сегодня передовой опыт США: с мая будущего года у вас появится новая родина – Франция", – приводит издание слова Макрона.