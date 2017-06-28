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Высший суд Испании отменил антиизраильскую резолюцию – второй раз за год

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:06 блог версия для печати

Высший суд справедливости Мадрида, верховная судебная инстанция Испании, подтвердил изданное в январе этого года постановление нижестоящей и отменил резолюцию, призывающую к бойкоту Израиля, принятую муниципальными властями населенного пункта Ривас-Васьямадрид.

Судьи назвали этот документ "дискриминационным", пишет в среду, 28 июня, агентство еврейских новостей JTA.

Высший суд не принял аргументы муниципалитета Ривас-Васьямадрид, напомнивших о многочисленных антиизраильских резолюциях ООН, о чем сообщает произраильская группа ACOM в изданном накануне заявлении.

Напомним, что в октябре прошлого года верховный суд региона Астурия объявил резолюции в поддержку движения BDS незаконными и дискриминационными – в ответ на исковое заявление, поданное активистами ACOM против горсовета Лангрео, поддержавшего бойкот Израиля.

Отметим, что в последние несколько лет Испания поставила своеобразный рекорд: около 50 муниципалитетов этой страны приняли резолюции в поддержку BDS – больше, чем в любой другой европейской стране.

В то же время в соседней Франции еще в 2003 году это движение, ратующее за бойкот Израиля, было признано незаконным, а попытки изоляции стран и народов названы "одной из форм преступления на почве ненависти". Аналогичное решение приняли в прошлом году власти Великобритании.

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