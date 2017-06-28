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В мире

Умер известный шведский актер Микаэль Нюквист, игравший в детективной трилогии "Миллениум"

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
Микаэль Нюквист
Микаэль Нюквист
Микаэль Нюквист
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В минувший вторник, 27 июня, на 57-м году жизни от рака легких умер известный шведский актер Микаэль Нюквист, сообщает агентство Reuters.

Микаэль Нюквист родился в Стокгольме. Его отец был итальянцем, а мать шведкой, сам он был приемным ребенком. Актерскому мастерству учился в США и Швеции.

За 30 лет кинокарьеры Нюквист снялся примерно в 40 фильмах. Мировую известность в 2009 году ему принесла роль Микаэля Блумквиста в кинотрилогии "Миллениум" по детективным романам шведского журналиста и писателя Стига Ларссона (умер в возрасте 50 лет в 2004-м) – "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём", "Девушка, которая взрывала воздушные замки".

В последние годы Нюквист также играл в фильмах "Погоня", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", "Связи нет", "Европа", "Последний час", "Джон Уик", "Колония Дигнидад" и сериале "Код 100".

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