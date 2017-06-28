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В мире

В КНДР приговорена к смерти экс-президент Южной Кореи

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:06 блог версия для печати фото
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе

Власти КНДР приговорили к смертной казни бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, а также главу департамента разведки в ее правительстве, которых обвиняют в заговоре с целью ликвидации северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом пишет в среду, 28 июня, новостное агентство Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство новостей KCNA.

Как утверждает источник, заговор был составлен в 2015 году, и "предательница" Пак "заслуживает смерти". На основании чего был сделан такой вывод, издание не сообщает.

Reuters напоминает, что ранее некая японская газета подтвердила, что бывший лидер Южной Кореи действительно утвердила план смены режима в КНДР и свержения Ким Чен Ына.

Напомним, что в марте этого года суд Сеула выдал ордер на арест Пак Кын Хе, признанной виновной во взяточничестве, злоупотреблением властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов. Всего в отношении экс-главы государства выдвинуты обвинения по 13 пунктам.

Скандал разгорелся осенью прошлого года, когда СМИ сообщили, что на протяжении нескольких лет Пак Кын Хе посвящала в государственные дела свою подругу Чхве Сун Силь, которая, согласно подозрениям, влияла на ход принятия государственных решений.

Кроме того, Чхве Сун Силь оказывала давление на крупные компании с тем, чтобы они перечисляли деньги в подконтрольные ей фонды. Таким образом были получены десятки миллионов долларов.

Оппозиция страны утверждает, что экс-глава государства также была вовлечена в коррупционные схемы. В декабре парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд. Пак Кын Хе стала третьим после Ро Дэ У и Чон Ду Хвана экс-президентом, в отношении которого было начато уголовное расследование.

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