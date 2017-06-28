Самолет, летевший на Кубу, вернулся в "Домодедово" для проверки неисправности

Пассажирский самолет чартерной авиакомпании AZUR air, вылетевший из московского аэропорта "Домодедово" в аэропорт Варадеро (Куба), вернулся в аэропорт вылета для проверки возникшей во время полета неисправности, сообщает "Интерфакс".

Источник "Интерфакса" ранее заявлял, что после вылета из "Домодедово" экипаж доложил об отказе системы наддува кабины пилотов и подал сигнал бедствия. Позже эта информация была опровергнута.

Сообщается, что снижение и посадка проходили в штатном режиме, и пассажиров отправят в пункт назначения на другом самолете.

Подробности о характере и причинах неполадки не публикуются.