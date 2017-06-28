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В мире

Известный адвокат Генри Резник уволился из МГЮА из-за мемориальной доски Сталину

время публикации: 01:15 | последнее обновление: 01:23 блог версия для печати фото
Генри Резник

Известный российский адвокат Генри Резник уволился из Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) из-за появления в здании вуза мемориальной доски Сталину.

"Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин – это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА – главной ценности современной цивилизации – памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю", – написал Резник в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

По словам адвоката, Сталин "похоронил право". "Сталин – это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов", – отметил Резник.

В МГЮА объяснили появление памятной доски Сталину нормативным актом Совета министров РСФСР от 1960 года.

"В ответ на ваш запрос пресс-центр Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) сообщает, что мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР". Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране", – сообщили в МГЮА радиостанции "Говорит Москва".

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