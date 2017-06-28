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Госдепартамент США: в России существуют трудовые лагеря для граждан КНДР

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Госдепартамент США: в России существуют трудовые лагеря для граждан КНДР

В докладе Госдепартамента США о торговле людьми сообщается, что в России существуют лагеря, где живут граждане КНДР, отправленные на принудительные работы.

Согласно докладу, десятки тысяч северокорейских граждан принудительно работают за рубежом, большинство из них в России и Китае. При этом рабочие, по данным госдепартамента, не получают зарплату напрямую. Деньги переводятся властям КНДР, и рабочие получают из них только малую часть.

Соответственно, Россия, находится на самом низком уровне в рейтинге борьбы с рабским трудом и торговлей людьми.

Израиль в этом рейтинге находится в первой группе, в которую входят страны, принимающие наиболее активное участие в борьбе с торговлей живым товаром. Однако в документе отмечается, что Израилю следует более внимательно относиться к жертвам работорговли среди африканских мигрантов.

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