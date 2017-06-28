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В мире

Комиссия Совета Федерации России рекомендует блокировать враждебные иностранные СМИ

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати

В Совете Федерации РФ обсуждается вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, доступные в России, за нарушение ими российского законодательства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

"Надо обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах... При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", – заявил Климов.

Судя по выступлению Климова, он высказывал не свое личное мнение, а цитировал рекомендации, которые обсуждались 27 июня на закрытой части заседания комиссии.

Временная комиссия Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ была образована 14 июня 2017 года. Задачей этой комиссии является изучение деятельности иностранных государств в России и выработка новых законов, направленных на борьбу с их "враждебной активностью" и "нагнетанием протестных настроений" с помощью СМИ и некоммерческих организаций.



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