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В мире

Преподаватели Высшей школы экономики отказались сотрудничать с МГЮА из-за установки мемориальной доски Сталину

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 13:05 блог версия для печати фото
Московская государственная юридическая академия

Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от сотрудничества с Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) из-за появления в здании вуза мемориальной доски Сталину, сообщает "Новая газета".

"На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы – коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ "Высшая школа экономики"" – не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией", - цитирует "Новая" письмо на имя ректора МГЮА.

Накануне известный российский адвокат Генри Резник заявил, что, в связи появлением в МГЮА мемориальной доски Сталину, увольняется из университета.

"Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин – это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА – главной ценности современной цивилизации – памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю", – написал Резник в своем блоге.

В МГЮА объяснили появление памятной доски Сталину нормативным актом Совета министров РСФСР от 1960 года.

Напомним, 26 июня "Левада-центр" опубликовал результаты социологического опроса среди россиян, согласно которым, Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории.



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