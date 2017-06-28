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Умер Валентин Пимштейн – "русский" еврей, создатель жанра мексиканской теленовеллы

время публикации: 16:49 | последнее обновление: 17:13 блог версия для печати фото
Умер Валентин Пимштейн – "русский" еврей, создатель жанра мексиканской теленовеллы

В минувший вторник в возрасте 91 года скончался легендарный мексиканский телепродюсер Валентин Пимштейн, один из основателей жанра многосерийной мелодрамы и создатель более 100 телесериалов, чьи произведения были переведены на десятки языков и транслировались во множестве стран мира.

Об этом пишет в среду, 28 июня, сетевое издание Latin Times.

Пимштейн родился в столице Чили Сантъяго, в многодетной еврейской семье, бежавшей из России после революции 1917 года. Любовь к романтике и мелодраме он унаследовал от матери, обожавшей радиопостановки в жанре мыльной оперы и мексиканский кинематограф.

Российским телезрителям он знаком по телесериалам "Просто Мария", "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" – первым мыльным операм, показанным на территории стран бывшего СССР. Благодаря Пимштейну зрители увидели и полюбили таких актрис как Лусия Мендес, Вероника Кастро, Ангелика Арагон, Эдит Гонсалес и Виктория Руффо.

Пимштейн был жестким руководителем: он одевал своих героев в одинаковые одежды и не терпел, когда актеры требовали повышения гонораров и устраивали скандалы. В таких ситуациях знаменитый продюсер просто менял их на других в середине съемок, и зрителям предлагались новые лица полюбившихся героев.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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