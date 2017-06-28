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В мире

В Каракасе угнанный вертолет атаковал здание Верховного суда, пилотом был Оскар Перес

время публикации: 06:04 | последнее обновление: 06:04 блог версия для печати фото
Антиправительственный митинг в Венесуэле

Вечером во вторник, 27 июня, в Каракасе противниками правящего режима был угнан вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), передает РИА Новости.

Этот вертолет с плакатом "350 Свобода" облетел Каракас и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщил министр связи и информации Эрнесто Вильегас. С вертолета были сброшены две гранаты, одна из которых взорвалась и причинила ущерб зданию суда.

Плакат на борту вертолета напоминал о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

Президент Николас Мадуро сообщил, что один из пилотов вертолета ранее был пилотом бывшего главы МВД Мигеля Родригеса Торреса. Мадуро напомнил, что Торреса обвиняли в контактах с ЦРУ США.

По сведениям венесуэльских СМИ, одним из пилотов угнанного вертолета мог быть Оскар Перес, ранее служивший в CICPC и распространивший накануне послание: "Венесуэльцы, любимые братья, мы обращаемся к вам от лица государства. Мы – коалиция военных, полицейских и гражданских служащих в поиске баланса и против недолговечного преступного правительства".

О судьбе пилота пока не сообщается. Известно, что после облета столицы он посадил свою машину на крышу одного из зданий.

Сторонники оппозиционной Национальной ассамблеи протестуют с начала апреля. В ходе беспорядки погибли десятки людей.

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