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Власти Венесуэлы: при атаке на Верховный суд использовались израильские гранаты

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
Во время акции протеста в Каракасе
Граната израильского производства (архив)
Антиправительственный митинг в Венесуэле

Министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил, что при атаке угнанного вертолета на здание Верховного суда в Каракасе были использованы четыре гранаты израильского производства, которые привезли из Колумбии, передает РИА Новости.

Тот факт, что гранаты были произведены в Израиле, установили по маркировке, так как одна из гранат не взорвалась.

Кроме того, сообщается, что оппозиционеры атаковали здание МВД, на террасе которого проходил прием по случаю национального дня журналиста. Венесуэльские власти заявляют, что по зданию министерства было произведено 15 выстрелов. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, вечером во вторник, 27 июня, в Каракасе противниками правящего режима был угнан вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC). Этот вертолет с плакатом "350 Свобода" облетел Каракас и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы. С вертолета были сброшены гранаты, причинен ущерб зданию суда.

Плакат на борту вертолета напоминал о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека, пояснялось в сообщении РИА Новости.

Президент Николас Мадуро заявил, что один из пилотов вертолета ранее был пилотом бывшего главы МВД Мигеля Родригеса Торреса. Мадуро напомнил, что Торреса обвиняли в контактах с ЦРУ США. Он назвал действия этого человека актом террора.

По сведениям венесуэльских СМИ, одним из пилотов угнанного вертолета мог быть Оскар Перес, ранее служивший в CICPC и распространивший накануне послание: "Венесуэльцы, любимые братья, мы обращаемся к вам от лица государства. Мы – коалиция военных, полицейских и гражданских служащих в поиске баланса и против недолговечного преступного правительства... "Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного назначения всеобщих выборов". Входящих в свою группу людей он назвал националистами, патриотами и государственниками.

О судьбе Переса и других заговорщиков пока не сообщается. Известно, что после облета столицы пилот посадил свою машину на крышу одного из зданий.

Сторонники оппозиционной Национальной ассамблеи протестуют с начала апреля. В ходе беспорядков погибли десятки людей.



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