МИД РФ: Россия готовит ответ на арест в США российской собственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что Москва готовит ответные меры на арест российской дипломатической собственности в США.

Об этом пишет в среду, 28 июня, информационное агентство РИА Новости

Она также добавила, что эти меры будут "солидно проработаны", и отметила, что американские власти о них уже уведомлены.

Издание напоминает, что в декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций в отношении России в ответ на вмешательство в выборы и давление, оказываемое на американских дипломатов. Власти США депортировали из страны 35 российских дипломатов и закрыли два жилых комплекса дипломатической миссии РФ, расположенных в штатах Нью-Йорк и Мэриленд – в ответ на "притеснения" в отношении американских дипломатов со стороны Кремля, названные "не соответствующими дипломатической практике".

Ранее в этом месяце государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва учитывает внутренние трудности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, однако в случае бездействия Вашингтона не оставит пакет санкций без ответной реакции.