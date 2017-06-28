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Ученик йешивы вывез из Израиля в багаже патроны, и провел три месяца под арестом в России

время публикации: 11:52 | последнее обновление: 12:06 блог версия для печати фото
Ицхак Йословский и Мордехай Цивин

Ицхак Йословский, 23-летний гражданин США, обучающийся в иерусалимской йешиве "Макор барух", был арестован в московском аэропорту "Шереметьево" в связи с тем, что в багаже молодого человека было обнаружено 25 патронов.

Мордехай Цивин, адвокат Йословского, рассказал редакции NEWSru.co.il, что юноша вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Нью-Йорк на пасхальные каникулы. В Москве, где Йословский должен был совершить пересадку, юношу задержали, и тот признался, что знал о запрете на перевозку боеприпасов, однако решил привезти домой патроны в качестве сувениров.

К следствию быстро подключилась ФСБ, поскольку у российских силовиков вызвало особое подозрение то, что Йословскому удалось вывезти патроны из Израиля, не вызвав опасений у службы безопасности аэропорта "Бен-Гурион".

По словам Цивина, который занялся защитой Йословского бесплатно, к попыткам добиться освобождения юноши подключились еврейские организации в США, однако адвокат вместе с американским консулом в Москве убедили представителей этих организаций прекратить попытки оказывать давление на власти из опасений усугубить положение Йословского.

Спустя три месяца после ареста Йословского российские спецслужбы пришли к выводу, что молодой человек действовал без злого умысла, и освободили юношу.

Адвокат Цивин подчеркивает, что Йословскому крайне повезло, что патроны в его багаже были обнаружены российской, а не американской стороной, поскольку, по словам Цивина, в США юношу сразу внесли бы в черный список подозреваемых в террористической деятельности.

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