Стрельба в редакции городской газеты в Мэриленде. Есть убитые

В редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) вооруженный мужчина открыл стрельбу по находящимся там людям.

Одним из первых о случившемся написал в своем "твиттере" стажер редакции по имени Энтони. К своему сообщению он приписал: "Пожалуйста, помогите нам!".

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) 28 июня 2018 г.

Сообщение было опубликовано в 14:40 по местному времени.

Другой сотрудник редакции Фил Дэвис в момент, когда в редакции стреляли писал в "твиттере": "Стрелок выстрелил через стеклянную дверь в офис и расстрелял нескольких сотрудников. Не могу сказать больше. Не хочу никого объявлять мертвым. Но все это плохо". Затем он опубликовал еще один "твитт": "Нет ничего страшнее, чем слышать как расстреливают людей в то время, когда ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжает оружие".

Телеканал CNN передал, что жертвами нападения стали сотрудники новостной службы издания.

Представители полиции сообщили, что стрелок задержан. Сотрудники полиции осматривают здание, чтобы убедиться в том, что в нем нет сообщников преступника. Люди из редакции эвакуированы.

Телеканал FOX News передал, что в результате этого происшествия убиты четыре человека. Эта информация пока не подтверждена официально.

Известно, что на месте происшествия есть раненые. В то время, как американские издания осторожно сообщают, что "число пострадавших уточняется", британское издание Daily Mail написало о 20 раненых.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп поставлен в известность о ЧП в Мэриленде.

Американские СМИ передали, что после стрельбы в редакции газеты в Аннаполисе полиция приняла решение усилить меры безопасности в редакциях газет Нью-Йорка.

Capital Gazette одно из старейших изданий США, со своей историей и традициями. Газета специализируется на местных новостях.